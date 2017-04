Ações de combate contra a malária são intensificadas em Santa Isabel do Rio Negro

Para marcar o Dia Mundial de Luta contra a Malária, a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Isabel do Rio Negro por intermédio da Fundação em Vigilância em Saúde ( FVS), realizou nesta terça-feira (25), a série de ações educativas programadas. O bairro foi o de Santa Ana, no local os moradores foram orientados sobre a prevenção da doença, coleta de lâminas para o diagnóstico da doença.

O secretário municipal de Saúde, Fabio Alves, ressalta que a data, instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é oportuna para o compartilhamento de informações com a sociedade civil, visando o engajamento de todos no controle das condições de risco e na redução de casos.

“Apesar de se manter como um grave problema de saúde pública em vários países do mundo, incluindo o Brasil, onde se concentra na região amazônica, a malária é uma doença evitável e tratável e aqui em santa Isabel do Rio Negro não é diferente, apesar de encontrarmos o município no caos, trabalhamos e estamos conseguindo o controle da doença”, destacou o secretário.

Em 2017, foram notificados 500 casos de malária no município de santa Isabel do Rio Negro, mais esse número reduziu para 250 casos depois que os trabalhos de combate à malária começaram em Santa Isabel do Rio Negro.

Entre as principais intervenções da Secretaria Municipal de Saúde para o controle da malária estão o diagnóstico e o tratamento precoces com terapias medicamentosas combinadas; o uso de medidas de proteção, como telas nas portas e janelas, mosquiteiros impregnados com inseticida em áreas de risco, utilização de repelentes e roupas adequadas; além do controle químico através de pulverização residual com inseticida para controlar os mosquitos vetores.

