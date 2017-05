Ações de combate à cheia são intensificadas em Maués

As ações de combate à cheia, tanto na sede quanto na zona Rural de Maués, estão sendo intensificadas. Um trabalho emergencial que não para e está sendo acompanhado de perto pelo prefeito Junior Leite desde o início de sua gestão.

“Estamos trabalhando muito para evitar que a população sofra com as alagações neste período de chuva. Visitei todas as áreas atingidas, ouvi os moradores, os comerciantes e já estou apresentando soluções para os problemas”, disse o prefeito.

Enquanto a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil trabalha com ações preventivas e de monitoramento, a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos (Semosp) movimenta as máquinas para a construção de pontes de madeira, o trabalho de desobstrução de bueiros e a limpeza de meios-fios.

Segundo o prefeito Junior Leite, todos os bairros atingidos pela chuva vão receber ações emergenciais específicas para cada tipo de problema.

“Nos planejamos para atender as necessidades de cada área. No bairro Donga Michiles, por exemplo, os moradores já conseguem trafegar sem transtornos graças à construção de pontes. No Santa Luzia, já foram realizadas a desobstrução de bueiros e a limpeza dos meios-fios, para fazer com que as águas da chuva escoem, evitando o alagamento frequente nas ruas. Já no bairro Senador José, houve as escavação do solo para evitar o acúmulo de água”, explicou.

Outro trabalho muito importante que está sendo realizado pela nova Prefeitura de Maués é o de conscientização. Desde janeiro, as Secretarias de Obras e Meio Ambiente têm realizado campanhas e mutirões para retirar o lixo das ruas e entulhos, que poderiam piorar ainda mais a situação das alagações este ano. Mais de 15 mil toneladas de entulhos foram retiradas das vias públicas.

Nas comunidades da zona Rural, o poder executivo também redobrou as atenções. Desde janeiro, as equipes da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil estão visitando as áreas que começaram a ser atingidas pela cheia deste ano.

Com informações da assessoria