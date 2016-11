Ações do Banco do Brasil lideram ganhos na Bolsa

As ações ordinárias do Banco do Brasil lideraram os ganhos na Bolsa de São Paulo nesta segunda-feira (21), após o banco anunciar um plano de reestruturação com o qual espera economizar R$ 2,9 bilhões ao ano.

Os papéis encerraram o dia com alta de 7,84% -o Ibovespa, principal índice da Bolsa teve ganho de 1,85%. Entre os principais bancos, as ações preferenciais do Itaú Unibanco subiram 0,81%, as do Bradesco tiveram ganho de 0,58%, e as unit do Santander se valorizaram em 2,38%.

O plano do BB foi bem recebido por analistas. Para a equipe de análise da Guide Investimentos, as medidas são importantes para o banco estatal ganhar eficiência e conseguir se aproximar do patamar de rentabilidade dos grandes bancos privados.

A Coinvalores destaca o plano está em linha com a estratégia adotada pelos concorrentes privados, que têm priorizado as plataformas digitais de atendimento. “O banco deve obter ganhos importantes não só de economia, como de competitividade ao modernizar sua operação.”

A XP Investimentos se diz otimista com o BB, ressaltando as iniciativas de corte de gastos e redução da estrutura, com foco na rentabilidade. “Reiteramos a nossa visão positiva e seguimos recomendando exposição ao ativo, que faz parte das nossas carteiras recomendadas.”

Bolsa

Além da valorização das ações do Banco do Brasil, a alta do Ibovespa foi impulsionada pelos ganhos dos papéis preferenciais da Petrobras (7,3%) e dos da Vale -alta superior a 5%.

O ganho da Petrobras ocorreu devido ao aumento do preço do petróleo, que subiu com expectativas de que a Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) chegue na semana que vem a um acordo para limitar o excesso de oferta mundial.

Eulina Oliveira

FolhaPress