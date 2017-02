Acidentes de trânsito deixam feridos neste sábado

Um homem e uma mulher, não identificados, sofreram um acidente de trânsito, por volta das 16h, neste sábado (4), na avenida Itaúna, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Um deles ficou inconsciente.

Segundo informações da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o casal estava em uma motocicleta quando colidiu com outro veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local para prestar os primeiros socorros.

Ainda segundo da polícia, na ocasião, os dois foram encaminhados para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste.

Parque Dez

Outro acidente foi registrado também nesta tarde, na avenida Tancredo Neves, Conjunto Shangrilá, no Parque Dez, Zona Centro-Sul. Um motociclista, não identificado, foi atingido por um carro.

De acordo com informações da 30ª Cicom, a possibilidade é de que o condutor do veículo, modelo Suster, de cor Branca, ao passar para o outro lado da via, não enxergou a motocicleta, modelo Bros, de cor preta, e acabando batendo nela.

A polícia relatou que que o motociclista teve uma fratura exposta e foi conduzido para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO