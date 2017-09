Acidentes de trânsito causam prejuízos na manhã de feriado em Manaus

Um acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo e outros dois carros de passeio na Avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, deixou uma pessoa ferida. A via foi interdita parcialmente no sentido Centro, na manhã desta terça-feira.

De acordo com informações da Policia Militar, o acidente aconteceu no momento da chuva e o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo e atingiu os outros dois automóveis.

Outros acidentes

Fotos: Divulgação

Um poste com um transformador de energia caiu na manhã desta terça-feira (5) sobre um caminhão que trafegava na rua Egito, bairro de flores, Zona Centro-sul de Manaus. Duas pessoas estavam no veículo, mas ninguém ficou ferido. Técnicos da Eletrobras distribuição Amazonas realizaram a troca do porte.

Um micro-ônibus do transporte especial capotou na Avenida das Torres, Zona norte da Capital. Não houve registro de vítimas lesionadas, apenas danos matérias.

Outro acidente registrado pelo Manaustrans aconteceu na Avenida do Turismo, Tarumã. De acordo com informações do Instituto, o motorista perdeu o controle do carro e bateu contra um poste de distribuição de energia elétrica. O condutor do veículo foi socorrido e levado para o Hospital Pronto Socorro 28 de agosto.

