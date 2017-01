Acidentes com animais peçonhentos aumentam no período das chuvas

O período chuvoso, quase sempre, é sinônimo de alagações, deslizamentos, acidentes de trânsito, bueiros entupidos e outros infortúnios do dia a dia de quem mora tanto no meio rural, quanto no urbano. Mas, outro problema provocado pela grande quantidade de água dessa época do ano e que também faz estragos nessas áreas são os ataques dos animais peçonhentos, representados por ratos, cobras, escorpiões, aranhas e tantos outros. Eles tiram o sono de muita gente.

De acordo com especialistas, todos têm a capacidade de injetar uma substância tóxica (veneno), em menor ou maior proporção, que penetra na vítima por meio de uma estrutura que pode ser uma presa inoculadora, no caso das cobras venenosas; um ferrão, no caso das abelhas; ou um aguilhão, no caso dos escorpiões.

Somente no Amazonas são 2 mil casos registrados por ano, de acordo com dados da Fundação de Medicina Tropical (FMT).

Nos acidentes com cobras, por exemplo, a primeira medida é lavar o local afetado com bastante água e sabão, e procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo.

Para ferroada de escorpião, deve-se colocar compressas de água morna sobre a ferida, para aliviar a dor. Em seguida, recomenda-se procurar a assistência médica mais próxima.

Já em caso de picadas de aranhas e queimaduras de taturanas é importante não mexer no ferimento.

A prevenção e os devidos cuidados devem fazer parte do cotidiano das pessoas. Todo cuidado é pouco contra os animais peçonhentos. Eles estão à solta por aí, e em bom número.

A subida do nível dos leitos dos igarapés em consequência da chegada do período chuvoso acendeu o alerta dos especialistas ante à forte possibilidade de acidentes ou prejuízos à saúde causados por animais peçonhentos e sinantrópicos – aqueles que fazem parte da fauna urbana nos esgotos, calçadas e ambientes internos de nossas casas.

A velha prática de muitos moradores do perímetro urbano de se desfazer do lixo ou entulho de forma incorreta é apontada como uma das principais razões para a proliferação dos ratos, baratas, escorpiões, aranhas e cobras, mas a expansão horizontal da cidade também contribui nesse panorama de alerta.

Englobando, muitas vezes, uma densa vegetação, as áreas residenciais atraem facilmente esses bichos, que migram para os jardins, garagens e telhados, em busca de alimento ou abrigo. Essa convivência, nem sempre harmoniosa ou inofensiva, quase sempre impacta negativamente na qualidade de vida e saúde.

Ações simples

O infectologista e consultor médico do laboratório Sabin, Marcelo Cordeiro, chama atenção para o fato de que historicamente algumas doenças infecciosas ocorrem com maior frequência justamente no inverno amazônico. Ele alertou para ações simples que podem reduzir o risco de prejuízo à saúde, como uso de botas, por exemplo, em ambientes alagados.

“Casos de doenças como malária e leptospirose, por exemplo, poderiam ser evitados com ações simples e contínuas de desinfecção e higienização de ambientes. No geral, é importante evitar a exposição a áreas alagadas de noite, lavar bem as mãos após a limpeza de locais atingidos pela chuva e, principalmente, se encontrar um animal peçonhento em casa, afastar-se, mesmo que pareça morto. Depois, chame a Defesa Civil ou os bombeiros”, explicou.

Sinantrópicos

O chefe do Departamento Clínico da Fundação de Medicina Tropical (FMT), Antônio Magela, explicou que os sinantrópicos são animais que se adaptaram a viver junto ao homem. Porém, segundo ele, diferente dos domésticos, cuja finalidade é companhia (cães, gatos e pássaros), produção de alimentos ou transporte (galinha, boi, cavalo e porcos), as pragas têm hábitos noturnos, por isso se houver infestação durante o dia é sinal de alerta de que a situação está fora de controle.

“Não existem meios de evitar a presença deles, a não ser o ataque preventivo em várias frentes, a partir de mutirões de limpeza em condomínios e bairros inteiros. Todo ser vivo necessita de três coisas – água, alimento e abrigo. É preciso, portanto, manter a casa, quintais e terrenos baldios limpos e sem entulhos ou material de construção. O armazenamento dos alimentos também é um dos itens que merecem atenção”, ressaltou o especialista.

Ataques

Dados da FMT apontam que, em 2016, dos 149 casos de ataques registrados em Manaus, 133 foram de serpentes, 11 de escorpiões, quatro de aranhas e um de lagarta. O resultado ficou 25,5% abaixo da média anual dos últimos anos, que é de quase 200 casos em Manaus. No cômputo geral do Estado, foram registrados 1,2 mil casos de picada ou envenenamento por um desses animais.

Há três anos não ocorre registro de óbito no Estado, o que reduz a 0,5% o índice de mortalidade resultante de ataque dos animais sinantrópicos ou mesmo silvestres. “Parece um número pequeno, mas que resulta em grandes custos para a saúde pública. Uma ampola de soro antibotrópico de 10ml custa R$ 70, em média. Há pessoas que precisaram de, pelo menos, dez sessões de aplicação do medicamento. Saúde não tem preço, mas tem um custo e é alto, neste caso”, disse Magela.

Ciclo vicioso

Escorpiões são atraídos por baratas. Cobras se alimentam de ratos. Aranhas se abrigam em matos ou jardins. No ciclo vicioso dessa ‘invasão’ ocasionada pelo inverno amazônico, a melhor saída é manter os ambientes sociais sempre limpos.

“Se cada um fizer sua parte na limpeza interna de seus ambientes e no entorno destes, há uma grande possibilidade de reduzirmos a zero esse ciclo vicioso, mesmo durante o período chuvoso. É tudo uma questão de conscientização para a higiene ambiental”, asseverou Magela.

Recomendações

✓Se alguém for picado por cobra ou escorpião, lave imediatamente o local com água e sabão, mantenha o repouso e, se a área atingida for pés ou pernas, eleve o membro e leve a vítima para o atendimento médico urgente. Não faça torniquetes. Não é necessário capturar o animal para identificação do antibotrópico.

✓Ao avistar uma cobra, escorpião ou qualquer outro animal ameaçador, mantenha distância, isole o local e acione, imediatamente, o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil.

✓Nunca ponha as mãos desprotegidas em buracos, tocas ou frestas, mesmo dentro de casa.

✓Bater bem colchões antes de usar, sacudir cuidadosamente roupas, sapatos, toalhas, meias e lençóis também ajuda a prevenir incidentes.

✓Lavar as mãos frequentemente, manter as vacinas em dia, evitar acúmulo de água em reservatórios – no caso das zonas urbanas – e não se expor a áreas alagadas sem proteção dos membros inferiores.

Henrique Xavier

EM TEMPO