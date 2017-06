Acidente na Torquato Tapajós deixa pessoas feridas e causa lentidão no trânsito

Um acidente de trânsito envolvendo motociclistas na avenida Torquato Tapajós (sentido Centro-bairro), bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, na noite desta sexta-feira (2), deixou ao menos três pessoas feridas.

Equipes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) foram deslocadas para o local, pois o trânsito na região ficou congestionado.

As vítimas, possivelmente três mulheres e um mototaxista, aguardaram no local a chegada de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Entre os feridos está um mototaxista legalizado, que possivelmente trabalhava no momento do acidente. Duas motocicletas, de características ainda não divulgadas, ficaram caídas na pista.

Não há informações sobre o que pode ter causado o acidente e nem atualizações sobre o estado de saúde das vítimas. No entanto, um mototaxista que passava pelo local fez gravou um vídeo do momento em que as vítimas recebiam o atendimento do Samu. Nas imagens ele diz que todos os envolvidos no acidente sofreram apenas escoriações pelo corpo.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO