Motociclista morre em acidente com ônibus na Av. Rodrigo Otávio

O motociclista identificado como Irailton Matos de Azevedo, 30 anos, morreu em um acidente de trânsito envolvendo também um ônibus do transporte coletivo, por volta das 8h da manhã deste sábado (11), na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

A vítima chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que tentou reanimar o motociclista ainda no local do acidente. Iralton não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado.

A partir do complexo viário Gilberto Mestrinho – Bola do Coroado, foi registrada uma grande lentidão no trânsito. Agentes do Manaustrans​ fazem o controle do fluxo de veículos no local do acidente e o trânsito no sentido Centro está liberado em apenas uma das faixas da avenida.

Policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e aguardam a perícia da Polícia Civil para poder liberar a via.

Daniel Landazuri

EM TEMPO