Acidente na Marina do Davi deixa três pessoas desaparecidas

Uma colisão entre duas embarcações deixou três pessoas desaparecidas, na madrugada desta segunda-feira (29), na Marina do Davi, no rio Tarumã, em Manaus. As vítimas estariam em um bote de alumínio de 6 metros com motor de 40 HP, quando foram surpreendidos por uma lancha maior, que colidiu com o bote em que estavam. Conforme testemunhas, a lancha se evadiu do local, sem prestar socorro.

De acordo com Carlina Lopes, parente das vítimas, o pai dela, Luíz Carlos Rodrigues, de 42 anos, o tio, José Carlos Rodrigues, 40, e o cunhado, Eduardo Ramos, 28 estavam na lancha a caminho de casa. “Eles estavam retornando para nossa casa na Comunidade Ebenezer, depois de levarem meu tio ao hospital para tratamento. Eles decidiram voltar a noite mesmo, porém estavam em uma lancha pequena, quando uma lancha maior bateu no bote deles. É só isso que sabemos” disse.

A família fez Boletim de Ocorrência e acionou o Corpo de Bombeiros para começar as buscas, mas ainda não foi atendida.

Segundo a assessoria, a corporação segue protocolo padrão de informar o pelotão mais próximo e aguardar para atendimento da ocorrência.

Laize Minelli

EM TEMPO