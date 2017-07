Acidente na Índia mata 16 peregrinos e fere 27

O ônibus no qual viajavam despencou por uma encosta – Divulgação

Pelo menos 16 peregrinos morreram e outros 27 ficaram feridos neste domingo (16) depois que o ônibus no qual viajavam para a caverna de Amarnath despencou por uma encosta no distrito de Ramban, no estado de Jammu e Caxemira, no norte da Índia.

O oficial responsável pelo escritório de controle de Ramban, Javed Ahmad, disse à agência de notícias EFE que o acidente aconteceu por volta das 14h20 locais (5h50 de Brasília) e que, até agora, 19 pessoas foram levadas em helicóptero para um hospital em Jammu.

As outras vítimas sofreram ferimentos menos graves e estão sendo atendidas em hospitais da região. Por enquanto, as causas do acidente são desconhecidas, mas as primeiras hipóteses giram em torno de uma falha mecânica, acrescentou a fonte.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, expressou o seu pesar numa rede social onde disse que está “extremamente sentido pela perda de vidas”. Ele ofereceu suas condolências aos familiares das vítimas e desejou uma rápida recuperação aos feridos.

A caverna de Amarnath é um destino popular dos peregrinos pois, segundo a tradição hindu, foi ali que o deus Shiva revelou o segredo da imortalidade para sua esposa Parvati. A lenda deu origem à crença de que aquele que peregrina até a caverna, onde há uma coluna de gelo que representa o falo de Shiva, obterá a “moksha”, a imortalidade.

