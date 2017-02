Acidente na Estrada da Ponta Negra deixa motociclista morto

Um acidente envolvendo uma carreta de placa OAF-6136 e uma motocicleta modelo Honda CG, de placa JXK-4753, deixou uma pessoa morta na manhã desta terça-feira (14), por volta das 7h30, no sentido Centro da Avenida Coronel Teixeira, a estrada da Ponta Negra.

De acordo com testemunhas, o motociclista estava em uma fila de veículos na faixa da esquerda quando tentou realizar uma ultrapassagem pela direita e foi atingido pela carreta.

A perícia criminal examina o local do crime e seis agentes do Instituto de Fiscalização e Engenharia de Trânsito (Manaustrans) controlam o fluxo de veículos. Um engarrafamento de mais de 1 km foi registrado na via e curiosos se aglomeraram para ver o acidente.

O motorista da carreta não quis falar com a imprensa e está em choque dentro de uma guarita próxima ao local do acidente. O homem deve ser levado por policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária até o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos.

Por volta das 9h30, o corpo da vítima foi removido por peritos do Instituto Médico Legal (IML). Nem a vítima e nem o motorista da carreta tiveram os nomes divulgados.

Gerson Freitas

EM TEMPO