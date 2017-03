Acidente na Bola do Coroado causa morte de mototaxista

O mototaxista Enival Victorino Reis, 41 anos, morreu após colidir com um carro modelo Pajero, de cor preta, no Complexo Viário Gilberto Mestrinho, a Bola do Coroado, por volta das 9h da manhã deste sábado (11).

Segundo o motorista do veículo, um engenheiro civil de 30 anos que preferiu não ter o nome divulgado, o mototaxista entrou a frente do carro repentinamente.

“Eu estava a caminho do curso quando o mototaxista que vinha pela terceira faixa atravessou na minha frente. Ele caiu no canto do meio fio. Liguei para o Samu, mas uma ambulância passou momentos depois e prestou os primeiros socorros a ele”, relatou o engenheiro.

Policias militares da 11° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estão no local aguardando a perícia da Polícia Civil, que está terminando os serviços em outro acidente, na avenida Rodrigo Otávio, onde um motociclista morreu na manhã de hoje.

Enival recebeu os primeiros socorros ainda no local do acidente, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho ao Hospital Pronto-Socorro João Lúcio.

Daniel Landazuri

EM TEMPO