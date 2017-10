Acidente na Avenida das Torres deixa mulher ferida e bairro sem energia

Uma condutora – ainda não identificada – de um carro modelo peugeot de placa OAK 5373, perdeu o controle do veículo e colidiu em um poste na tarde deste domingo (15), por volta das 17h, na Avenida das Torres, no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus, no sentido Centro/bairro. De acordo com moradores do local a vítima aparentava estar alcoolizada.

Segundo o funcionário público, Paulo Soares, a mulher aparenta ter entre 25 e 30 anos. “Quando vimos o acidente corremos para socorrer a moça, a tiramos pelo porta malas. Ela estava com ferimentos leves, mas parecia estar embriagada”, disse Paulo.

Uma equipe do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) esteve no local orientando os condutores que passavam pela avenida.

Sem energia

Devido ao acidente, parte do bairro Parque das Laranjeiras ficou sem energia. De acordo com funcionários da Eletrobrás Amazonas Energia, o fornecimento deve voltar ao normal a partir das 20h. Para o local do acidente, a previsão é que o fornecimento de energia seja normalizado por volta de 23h.

