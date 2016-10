Acidente na AM-010 mata 3 adultos e 1 bebê; 12 feridos estão internados em Manaus e Itacoatiara

Um acidente de trânsito ocorreu neste sábado (16), matando quatro pessoas, na rodovia AM-010, aproximadamente no quilômetro 26, no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus). Três adultos e uma criança faleceram e 12 pessoas ficaram lesionadas e foram encaminhadas para unidades de saúde do município e da capital.

Segundo informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI), o comerciante José Clédson de Pereira, 80, Valdeir Benezar Moreira, 29, Leandro Pantoja Belchior, 32, e Ana Beatriz de Xavier de Pereira de um ano e cinco meses, estavam retornando de uma festa, quando o pneu do carro modelo Pick-up S10, de cor branca, em que estavam, estourou e causou o acidente que matou o grupo.

Na ocasião, os bombeiros ajudaram no resgate das vítimas, prestando auxílio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e também transportou os mortos ao hospital local.

Segundo uma das funcionárias o Hospital Geral José Mendes, situado na rua Acácio Leite, 2593, bairro Iracy, em Itacoatiara, cinco pessoas foram encaminhadas para o local. Ela informou que três pessoas, que não tiveram os nomes revelados, permanecem na área da emergência, em estado estável, apenas com arranhões superficiais. As outras duas vítimas, que também não tiveram os nomes revelados, foram encaminhadas para Manaus em estado mais grave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), as vítimas lesionadas identificadas como Laís Dias da Silva, Mari Regina e Marina foram encaminhadas imediatamente para Manaus pelo Samu.

As outras vítimas feridas foram identificadas como: Aldevan Benezar Moreira, 36; Elberdan Xavier Moreira, 18; Ana Vitória da Silva Moreira, 5; Maria Sofia de Palma Moreira, 4; Jonas Seixas Galvin, 11; Leociana da Silva Moreira, 11; Luana Santos Farias, 18; Tais da Silva Benezar, 16; Luciana Deldato da Silva, 32.

Portal EM TEMPO