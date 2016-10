Acidente: motoqueiros colidem na avenida das Torres e ficam lesionados

Um acidente por volta de 7h30 deste sábado (29) deixou dois motoqueiros lesionados na avenida Governador José Lindoso, mais conhecida como avenida das Torres, próximo à entrada do conjunto Oriente, Zona Norte de Manaus. Ambos sofreram ferimentos leves após colidirem os veículos que conduziam em circunstâncias não informadas.

Segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), não haviam testemunhas no local do fato e apenas foi notório que ambos os motoqueiros estavam no sentido bairro-Centro. “Pelo que os agentes perceberam ao chegar, um dos condutores foi fazer uma manobra inadequada para via”, informou a assessoria do Manaustrans.

Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) trabalharam na ocorrência.

Jeferson Siqueira, que conduzia uma motocicleta de marca Yamaha, placa THH 3291, foi levado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Luis Santos, que conduzia uma motocicleta modelo Honda Fan, placa NOY 9546, foi conduzido ao Pronto Socorro 28 de agosto, na Zona Centro-Sul da capital.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO