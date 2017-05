Uma cena impressionante aconteceu durante a 101ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, disputada neste domingo (28).

O britânico Jay Howard bateu no muro e foi parar no meio da pista, sem direção. Scott Dixon vinha logo atrás, a mais de 300km/h, não conseguiu desviar e acabou acertando o carro.

Com o choque, o carro de Dixou decolou, bateu com violência no muro interno e chegou a explodir em chamas por causa do vazamento de combustível.

O carro ficou completamente destruído. Os dois pilotos receberam atendimento e passam bem.

