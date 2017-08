Acidente envolvendo viatura dos bombeiros e micro-ônibus deixa 9 feridos na Zona Leste

Um acidente de trânsito envolvendo uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) e um micro-ônibus alternativo (amarelinho) deixou, ao menos, nove pessoas feridas no fim da tarde desta terça-feira (22), por volta das 17h30, na avenida Grande Circular, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da assessoria do Cbmam, a viatura transportava uma equipe de bombeiros, que estava a caminho de uma ocorrência de incêndio em vegetação na comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, quando foi atingida pelo micro-ônibus – da Amazônia Cooper (identificação 096172-B e placa JXM-6576). A colisão, possivelmente, ocorreu em um cruzamento, pois as imagens do acidente mostram a frente do “amarelinho” encostada no meio da viatura.

O acidente aconteceu próximo à bola do produtor. Na ocasião, os bombeiros desceram da viatura e auxiliaram no atendimento de emergência às vítimas do alternativo, segundo informou a assessoria.

Em comunicado divulgado à imprensa, a assessoria destacou que “segundo os passageiros, havia uma pressa por parte do motorista do ônibus em tentar ultrapassar outros ônibus da mesma linha e isso teria levado a colisão”.

O acidente foi por volta das 17h30, na avenida Grande Circular – Divulgação

Equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e polícias Militar e Civil foram acionadas. Conforme informou a assessoria do Cbmam, o motorista do micro-ônibus fugiu.

As noves pessoas feridas sofreram apenas escoriações pelo corpo. Segundo a assessoria dos bombeiros, não houve nenhum caso grave. Todos os passageiros feridos foram conduzidos para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste.

Após o acidente, duas equipes do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (Bifma), localizado no Parque Estadual Sumaúma, na Zona Norte, foram deslocadas para combater o incêndio na área de vegetação.

A polícia deve investigar as causas do acidente. Nenhum bombeiro ficou ferido. “O proprietário do ônibus foi orientado a encontrar o motorista para ele responder pelo ocorrido”, concluiu o comunicado da assessoria do Cbmam.

Isac Sharlon

EM TEMPO