Acidente envolvendo moto superesportiva deixa dois mortos na avenida Brasil

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito envolvendo uma moto superesportiva modelo CBR 1000, de cor laranja com detalhes prateados e placas não identificadas; e um pedestre, na noite deste domingo (15), por volta das 23h, na avenida Brasil (sentido bairro/Centro), bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.

O pedestre, que trabalhava como borracheiro no local, identificado como Luiz Fernandes de Araújo, de 58 anos, foi atropelado pela motocicleta, que era conduzida pelo comerciante Joaquim de Lima Lopes, 35 anos, no momento em que atravessa a via.

Leia também: Acidente de trânsito deixa três feridos na avenida Buriti

De acordo com testemunhas, com o impacto da batida, Luiz foi arremessado a uma distância de 50 metros do local em que foi atropelado. O homem deixou dois filhos.

Segundo o tenente Geoge Bispo, da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Joaquim, piloto da moto, foi arremessado por cerca de 100 metros e a moto ficou a 200 metros do local do acidente.

Até a manhã desta segunda-feira (16), o corpo de Luiz ainda aguarda a identificação de familiares no Instituto Médico Legal (IML) para, então, ser liberado.

Isac Sharlon

EM TEMPO

Leia mais:

Após pular de lancha, cantor Michael Lacerda desaparece no rio Negro

Filho de Michel Temer sofre acidente de trânsito em Brasília

Acidente na Avenida das Torres deixa mulher ferida e bairro sem energia