Acidente envolvendo moto e ônibus causa a morte de uma pessoa na Zona Leste de Manaus

Um acidente de trânsito, no início da manhã desta quarta-feira (26), envolvendo uma moto e um ônibus do transporte público, causou a morte de uma pessoa na Alameda Cosme Ferreira, bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus. A fatalidade ocorreu por volta das 6h30.

O condutor da motocicleta, ainda não identificado, perdeu o controle do veículo durante a colisão. Imagens divulgadas pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) mostram a vítima estirada sobre o chão com parte do corpo embaixo do ônibus. A motocicleta ficou totalmente destruída, presa entre os pneus traseiros do veículo.

Agentes do Manaustrans estiveram no local do acidente para auxiliar o fluxo dos veículos. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo da vítima. O motorista do ônibus, que permaneceu no local até a chegada da polícia, será ouvido pelo titular da Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat), onde prestará esclarecimento sobre o acidente.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO