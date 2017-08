Acidente entre ônibus e carro deixa casal ferido no bairro Cachoeirinha

Mais um acidente com vítima é registrado em Manaus na manhã deste domingo (27) de eleição suplementar do governo do Amazonas. O motorista, identificado como Henderson Cortez, dirigia o ônibus da linha 610, da empresa Via Verde, pela rua Borba, bairro Cachoeirinha, Zona Sul da cidade, quando colidiu com outro veículo, modelo Pálio, de placa JXB 6121. Um casal ficou ferido e foi socorrido pelos bombeiros.

De acordo com testemunhas, o carro seguia pela rua Japurá e, ao atravessar a rua Borba, colidiu com o transporte coletivo. De acordo com o rodoviário, a motorista do carro de passeio estaria em alta velocidade e ele não teve tempo de frear. Uma marca longa de pneu na via mostra que realmente ele ainda tentou evitar a colisão, mas não obteve sucesso.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), no Pálio haviam duas pessoas, sendo uma mulher e um rapaz. Os nomes não foram divulgados. A mulher conduzia o veículo.

Ainda segundo os bombeiros, a batida foi forte do lado onde estava a condutora. Ela sofreu escoriações e desmaiou. Já o rapaz teve pequenas escoriações. Os militares fizeram o atendimento pré hospitalar e entregou as vítimas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que as levou para um hospital de Manaus.

Segundo o supervisor do Manaustrans, David Heron, o órgão foi acionado imediatamente e os agentes orientavam o tráfego de veículo no local. O perito Juarez Pinto assumiu a ocorrência e fez as averiguações necessárias que vão compor o laudo.

Outro acidente

O motociclista Olisvaldo Nascimento Conceição, de 47 anos, morreu após a motocicleta em que ele estava, modelo Hornet 600, se envolver em um acidente de trânsito com o ônibus da linha 448. Ele teve a cabeça esmagada pelo veículo. O caso ocorreu na avenida Torquato Tapajós no início da manhã deste domingo (27), por volta das 6h.

Bruna Chagas

EM TEMPO

