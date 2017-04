Acidente entre moto e ônibus deixa dois feridos no São Jorge

Dois veículos colidiram na tarde desta segunda-feira (17), na avenida São Jorge, no bairro de mesmo nome, nas proximidades do Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), na Zona Oeste de Manaus. O acidente deixou duas pessoas feridas e causou lentidão no trânsito naquele trecho da via.

O acidente envolveu um ônibus da linha 211, placa OAG-9809, e uma motocicleta de placa PHA-6024. Segundo informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), as vítimas foram identificadas como André Leandro da Silva, 23, e Érica dos Santos de Souza, 24, que estavam na moto.

Segundo uma testemunha, de nome não revelado, a colisão aconteceu após o motociclista cortar a frente do ônibus. Uma equipe da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ajudou a isolar o local do acidente e controlar o movimento da via.

Ainda conforme o Manaustrans, as vítimas foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. O órgão informou que Leandro foi removido primeiro, pois ele estava em situação mais grave. Enquanto Érica sofreu apenas algumas escoriações. Ninguém no ônibus ficou ferido.

O caso vai ser registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Manoela Moura

EM TEMPO