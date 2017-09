Acidente entre moto e ônibus causa morte na Torquato Tapajós

Um exame toxicológico deve apontar se a vítima estava ou não embriagada – Divulgação

O gari Andrian Silva de Oliveira, de 22 anos, morreu no início da manhã desta quarta-feira (6) em um acidente de trânsito. A motocicleta que Andrian pilotava bateu contra um ônibus do transporte escolar. O acidente aconteceu por volta das 5h20, na avenida Torquato Tapajós, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o motorista do ônibus, que preferiu não se identificar, o gari havia invadido a contramão da via em alta velocidade. “Fiz de tudo para evitar o acidente, mas a moto estava com o farol apagado. Quando eu percebi, tentei desviar, mas vinham outros carros na lateral e não deu tempo”, disse.

O motorista do ônibus informou que no momento do acidente estava a caminho de uma comunidade rural, no quilômetro 23 da BR-174, onde faz transporte de alunos de uma escola municipal.

Leia também: Vingança: homens são executados e mulher é baleada na Zona Leste

“Eu estava iniciando a rota. Graças a Deus não tinha ninguém dentro do ônibus”, contou aliviado o motorista.

Policiais da 26ª Cicom acionaram o Samu, mas Andrian não resistiu e morreu no local do acidente.

Moradores da área onde ocorreu o acidente contaram que o gari estava sem capacete e chegou a ser arremessado cerca de 20 metros após a colisão.

O resultado da necropsia deve apontar se a vítima estava ou não alcoolizada. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Leia mais:

Motorista com sinais de embriaguez atropela ciclista na Ponta Negra

Violência nos ônibus: morte de suspeitos e arrastão em terminal são registrados durante a madrugada

Tiroteio no Centro de Convivência do Santo Antônio deixa assaltante ferido