Acidente entre micro-ônibus e caminhão deixa feridos na zona Norte

Um micro-ônibus da empresa Renascer, que fazia a rota de 14 funcionários da empresa Bertolini, se envolveu em um grande acidente com um caminhão, na madrugada deste sábado (12). Pelo menos três pessoas ficaram feridas e o condutor ficou preso às ferragens. O acidente ocorreu na Avenida Noel Nutels, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a corporação, o motorista fazia a rota quando foi fechado por um veículo de passeio, modelo Siena, de cor cinza e placas não identificadas, e colidiu com a traseira de um caminhão, que estava parado no semáforo. Em seguida, o micro-ônibus foi jogado para o lado direito da via e colidiu com o muro de a loja Ponto do Som.

O acidente ocorreu por volta das 2h da madrugada deste sábado (12) – Divulgação

O condutor, Lino de Jesus da Silva, 41 anos, ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam). Ele teve uma fratura na tíbia esquerda.⁠⁠⁠⁠ Outras duas vítimas apresentaram cortes pelo corpo e dores, elas também foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital João Lúcio.

Bruna Souza

EM TEMPO

