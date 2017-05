Acidente entre lanchas deixa mãe e filho desaparecidos na Manaus Moderna

Na noite deste domingo (14), uma lancha de médio porte colidiu contra outra embarcação e virou na região da Manaus Moderna, no Centro, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CMBAM), algumas pessoas que estavam na lancha conseguiram nadar até a margem do rio, mas duas delas continuam desaparecidas; uma criança de 3 anos e a mãe dela, de 22. As vítimas não tiveram os nomes divulgados.

Pai e marido das vítimas acionou os bombeiros que devem dar inicio aos trabalhos de buscas ainda na manhã de hoje.

Em instantes mais informações

Com informações da assessoria