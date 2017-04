Acidente entre carros no Dom Pedro deixa homem ferido

O desempregado Hudson de Oliveira Santos, 36, ficou ferido, no final da manhã desta quarta-feira (5), após sofrer um acidente de trânsito, na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Sul. De acordo com testemunhas, houve uma colisão entre veículos no momento em que os condutores iam fazer o retorno ao lado do Sambódromo.

A colisão envolveu dois veículos: um modelo Voyage, de cor prata e placas OAC 4031 e um Gran Siena, de cor vermelha e placa NOM 8104.

De acordo com a irmã de Hudson, a consultora de vendas Grace Oliveira, 31, a colisão foi rápida e a vítima ficou desacordada e, possivelmente, quebrou a clavícula. “Foi tudo muito rápido. Meu irmão ia fazer o retorno, quando o outro carro veio e bateu. O carro girou na rua e meu irmão desmaiou em seguida. Todos estavam de cinto de segurança”, relatou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro à vítima, mas pediu apoio do Corpo de Bombeiros para a remoção de Hudson do veículo, tendo em vista que o homem ficou preso nas ferragens do carro.

Após remoção, a vítima foi levada ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do Alvorada.

Ana Sena

EM TEMPO