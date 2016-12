Acidente em campanha de conscientização no trânsito; veja o vídeo

Com uma proposta diferenciada, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-Am) lançou, na noite desta quinta-feira (22), a campanha educativa “Não transforme o fim de ano em fim de vida”.

O lançamento aconteceu em uma das principais vias da cidade, a avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, Zona Centro Sul da cidade, e contou com a simulação de um acidente de trânsito, onde equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) e Detran-Am, auxiliaram nos procedimentos de primeiros socorros.

Até novembro deste ano o Detran-Am registrou um total de 284 acidentes de transido com vítimas fatais, sendo 202 na capital e 82 em rodovias no interior do Estado, segundo o órgão, os dados são recebidos pela população, infelizmente, apenas como estatística.

Segundo o diretor-presidente do Detran-Am, Leonel Feitoza, em 2016 houve uma queda de 13% em comparação ao ano passado, mas ainda há muito a ser feito para conscientizar a população.

“Apesar da diminuição nos casos de mortes, os números continuam altos e por isso estamos realizando a campanha para chocar as pessoas. É dessa forma que queremos que todos se conscientizem de que acidentes podem acontecer com qualquer pessoa”, destacou.

Parceria

Neste ano, a campanha é realizada com o apoio da Liga Amazonense do Trauma (LAT), uma associação acadêmica que reúne alunos de medicina das três faculdades que ofertam o curso na cidade, Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e Universidade Nilton Lins.

Confira o vídeo da simulação

Vídeo: Isac Sharlon

Simulação

Durante o lançamento foram posicionados dois carros simulando um cenário de um acidente. O Detran-Am optou por usar pessoas ao invés de bonecos, o que atraiu a atenção de quem passava pelo local.

Os protagonistas da “cena”, foram estudantes do curso de medicina e profissionais que atuam na área da saúde. Todos estavam devidamente caracterizados com fardas e maquiagem simulando escoriações na pele.

Para Sidney Nogueira, 24, estudante do terceiro período do curso de medicina, a proposta da parceria é proporcionar a todos a vivência de situações constantes no dia a dia da população. “São muitos os acidentes envolvendo pessoas que dirigem sob o efeito de álcool ou que fazem uso do celular no volante. Infelizmente essas situações causam a morte de muitas pessoas no trânsito. Vamos trabalhar para conscientizar o máximo de pessoas possível”, frisou.

No total, foram mobilizados mais de 20 profissionais. Isso equivale ao número real pessoas que são deslocados até o local de um acidente com vítimas.

Infrações

Leonel Feitoza aproveitou o momento para divulgar o balanço de multas de janeiro a dezembro deste ano. Mais de 30 mil pessoas foram flagradas cometendo infrações de trânsito.

“20 mil pessoas foram multadas usando o celular enquanto dirigiam veículos. Mais de 6 mil por dirigir sob o efeito de álcool e 4.5 mil por conduzir veículos sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH)”, destacou o diretor-presidente do Detran.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO