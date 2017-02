Acidente durante ‘pega’ deixa dois mortos em Iranduba

O empresário Carlos Nunes Falcão, 25 e o missionário Antônio Mendes de Sá, 47, morreram em um acidente envolvendo duas motocicletas. O fato ocorreu por volta das 21h30, no quilômetro 5 da rodovia Carlos Braga, no município de Iranduba (a 17 Km de Manaus).

De acordo com informações de testemunhas, no momento do acidente, Carlos estava fazendo ‘racha’ com um amigo, conhecido como ‘Juca Bala’. Em um determinado momento, o rapaz ultrapassou um carro e ao retornar para a pista da direita, teria se desequilibrado e atingido por trás a moto do missionário.

Os dois morrem no local. Carlos, segundo testemunhas, não estava usando capacete. Antônio Mendes retornava de uma Igreja e estava a caminho de casa quando aconteceu o acidente.

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passam por exames.

