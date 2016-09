Acidente: dois irmãos ficam feridos após carro colidir com meio fio e capotar na Leonardo Malcher

Os irmãos Thalison Ramos de Araújo, 28, e Daniel Ramos de Araújo, 20, ficaram feridos em um grave acidente, na madrugada desta quinta-feira (15), no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus. O fato ocorreu por volta das 5h40, na avenida Leonardo Malcher.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em um carro modelo Palio Weekend, de cor branca, placa JXW-1938. O condutor teria pedido o controle do veículo, colido com o meio fio da via e capotado várias vezes.

Devido à gravidade da colisão, o condutor ficou preso nas ferragens e foi preciso ser retirado com a ajuda dos bombeiros. O outro homem foi cuspido do veículo.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da cidade.

Conforme a assessoria dos Bombeiros, os homens apresentavam sinais de embriagues, mas não foi possível informar se havia latas de cervejas dentro do veículo.

No momento do capotamento, o carro danificou a estrutura da cobertura de um bar e a parede de uma casa. Um outro automóvel modelo Siena, de cor Cinza, placa NOQ-2093, que estava estacionado na calçada também foi atingido.

Uma equipe da perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local.

Por equipe EM TEMPO Online