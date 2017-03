Acidente derruba poste no V8 e causa retenção no trânsito

Na manhã desta sexta-feira (10) a avenida Efigênio Salles, conhecida como V8, amanheceu interditada. O motivo foi um acidente que aconteceu por volta das 4h45, envolvendo um carro modelo Ford Focus. O condutor do veículo teria perdido a direção e atingido um poste que caiu impedindo o trânsito de veículos nas duas faixas do sentido Centro da via.

De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, três pessoas que saiam de uma boate próxima ao local do acidente estavam no veículo. Ninguém ficou ferido e ainda não se sabe quem conduzia o carro. Os passageiros e o motorista foram conduzidos à Delegacia Especializada em Crimes de Trânsito (Deat).

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), foram acionados para ajudar a controlar o trânsito, que sofre retenções naquela região. Um ônibus do transporte coletivo, que faz a linha 652, ficou preso na avenida por causa do acidente.

O fluxo de veículos do sentido da via afetado está sendo desviado para a rua que faz a ligação entre o V8 e a Avenida das Torres. Outras avenidas começam a ser afetadas, uma grande lentidão já é registrada na Alameda Cosme Ferreira e na Rodrigo Otávio, sentido Centro. A André Araújo também registrou retenção.

Segundo os técnicos da Eletrobrás Amazonas Energia, as medidas de segurança já foram tomadas no local e a equipe aguarda por equipamentos para fazer a troca do poste.

“O isolamento da área foi feito de imediato. Não há previsão para a conclusão dos trabalhos. A equipe depende da chegada dos equipamentos pesados para nos auxiliar no serviço de troca. Somente um trecho próximo de onde ocorreu o acidente deve ficar sem energia”, informou um fiscal da empresa.

Daniel Landazuri

EM TEMPO