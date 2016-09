Acidente de trânsito envolvendo três veículos deixa duas pessoas feridas, na Zona Norte

Um acidente de trânsito, envolvendo três veículos, aconteceu na tarde desta segunda-feira (19), na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. De acordo com Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o acidente foi registrado às 15h30 em frente ao shopping Manaus Via Norte e deixou duas pessoas feridas.

Segundo o bombeiro soldado Denis Wilson, viaturas do posto rodoviária foram deslocadas para o local e atestaram que o acidente envolveu um ônibus da empresa VicalTur, um caminhão baú e um carro modelo Ecosport.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, o condutor do caminhão não sofreu ferimentos, mas o ajudante dele e a motorista do carro ficaram presos nas ferragens.

Populares que passavam no local afirmaram que o caminhão estava em alta velocidade, acabou batendo no ônibus que fazia um retorno e acabou acertando o Ecosport. Ainda segundo testemunhas, uma das vítimas aparentava ter quebrado a perna.

As vítimas foram resgatadas pela equipe do CBMAM, atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio.

Por equipe Em TEMPO online