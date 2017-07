Acidente de trânsito entre carro e caminhão deixa pessoas feridas na avenida Brasil

A polícia informou que há crianças entre as vítimas – Fotos: Reprodução/Twitter-Manaustrans

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um veículo modelo Fox, de características não divulgadas, deixou pessoas feridas, na noite desta quinta-feira (27), por volta das 21h30, na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Um dos veículos caiu no igarapé do Franco, situado entre as duas mãos da via.

De acordo com informações do aspirante Salud, da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois adultos, que estavam no Fox, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

Leia também: Acidente: homem morre após carro cair de ponte na avenida Brasil e ir parar dentro de igarapé

Ainda segundo o aspirante, no veículo havia crianças. “Quando a equipe chegou ao local, as vítimas do Fox, que caiu no igarapé, já tinham sido imobilizadas pelo Samu e transferidas para hospitais. Não sabemos exatamente a quantidade de crianças, que estavam no veículo. Elas foram encaminhas para o HPS da Criança, na Compensa”, informou Salud.

Um dos veículos caiu no igarapé

A assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) informou que uma equipe atendeu a um chamado de resgate de vítimas presas às ferragens de um veículo no igarapé da avenida Brasil. Porém, ao chegar no local, a equipe constatou que as vítimas já haviam sido socorridas e não foi necessário a atuação dos bombeiros.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) informou, por meio do Twitter, que agentes de trânsito foram deslocados para o local do acidente para auxiliar no tráfego de veículos.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. O caminhão envolvido no acidente ficou atravessado na via, bloqueando o trânsito.

Isac Sharlon

EM TEMPO

