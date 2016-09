Acidente de trânsito deixa motorista ferido na Zona Norte

Uma colisão envolvendo um veículo de passeio, modelo Gol de placa JXS-5670, em um poste de iluminação pública deixou uma pessoa ferida na manhã desta sexta-feira (30), por volta de 6h30, na avenida Timbiras, Cidade Nova, Zona Norte.

De acordo com o condutor do veículo que trabalha como vigilante, Nelson Santana, 36, o acidente aconteceu porque ele acabou cochilando ao volante, perdeu o controle do veículo, subiu na calçada e atingiu o poste.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) foram acionados para registrar a ocorrência. O condutor do veículo, que sofreu algumas escoriações durante o impacto, recebeu os primeiros cuidados médicos no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para o hospital João Lúcio, Zona Leste.

