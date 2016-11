Acidente de trânsito deixa dois homens presos nas ferragens

Uma colisão entre um ônibus coletivo da empresa Rondônia Transportes, que opera a linha 014 e um veículo modelo Corsa Wind, de cor vermelha e placa JWP 7756, ocorreu por volta de 19h40 desta segunda-feira (7). O acidente aconteceu na avenida João Câmara, no núcleo 16 da Cidade Nova, Zona Norte. Os ocupantes do Corsa, Pablo Bittencourt, 23, e Jean Oliveira, 17, ficaram presos nas ferragens, com escoriações pelo corpo e traumatismo craniano.



Segundo populares, que por ali passavam, o condutor do veículo Corsa, Pablo tentou uma ultrapassagem perigosa e perdeu o controle do veículo. O ‘choque’ com o ônibus foi frontal e suficiente para destruir o Corsa e ferir os dois ocupantes.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o atendimento às vítimas e as encaminhou para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na avenida Cosme Ferreira, Zona Leste da capital. A assessoria do Samu informou que ambos estão em estado estável, com arranhões e perca de memória, mas que não correm risco de vida.

Duas guarnições da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local para evitar transtornos e duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) executaram o trabalho de retirada das vítimas das ferragens.

Os condutores aguardarão a perícia técnica de trânsito da Polícia Civil, que foi ao local do acidente. O laudo pericial deve ficar pronto em até 90 dias.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO