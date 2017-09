Acidente com moto deixa um morto e outro ferido na Cidade Nova

O piloto da motocicleta, que morreu no acidente, ainda não foi identificado – Daniel Landazuri

Um grave acidente causou a morte de um homem e deixou uma mulher ferida na madrugada desta segunda-feira (4), no sentido bairro da avenida Max Teixeira, Zona Norte de Manaus. Por volta das 4h uma motocicleta modelo Honda CZ 150, de placa NOW-2934, bateu contra um poste de iluminação pública e o piloto, que ainda não foi identificado, morreu no local.

De acordo com informações que uma testemunha deu aos policiais da 6ª Cicom, o piloto trafegava em alta velocidade pela faixa azul quando perdeu o controle da moto e sofreu o acidente.

A mulher que estava na garupa foi identificada como Priscila Alves de Lima. Ela foi socorrida pelo Samu e levada inconsciente para o Hospital João Lúcio e o estado de saúde da vítima não foi divulgado.

A mulher que estava na garupa ficou ferida e foi encaminhada ao Pronto Socorro João Lúcio – Daniel Landazuri

Segundo a perícia, a vítima fatal teve traumatismo craniano além de fraturas expostas na perna e braço esquerdos. A documentação da motocicleta estava em nome de Thiago Pereira da Silva, mas não foi confirmado se esse seria o piloto da moto.

O corpo do homem foi levado para o IML, onde aguarda por identificação. Agentes do Manaustrans estiveram no local para controlar o trânsito na área.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

