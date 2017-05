Acidente com fuzileiros deixa vítima presa em ferragens no Distrito Industrial

Na manhã desta quinta-feira (25), três fuzileiros navais que não tiveram as identidades reveladas ficaram feridos após um acidente de trânsito na BR-319, ainda na trecho do calçadão do Distrito Industrial, no sentido Ceasa, Zona Sul de Manaus. Uma das vítimas ficou presa nas ferragens após o carro colidir contra um poste.

De acordo com testemunhas, os fuzileiros iam em direção ao trabalho quando o veículo modelo Astra, de cor cinza, bateu no poste após tentar desviar de um caminhão baú, de cor vermelha e placas não identificadas, que entrou pela contramão e fez um retorno irregular.

“O caminhão chegou a bater na lateral do carro, que perdeu o controle, rodou pela pista e bateu no poste”, disse o feirante Nelson Filho, de 57 anos.

Ainda de acordo com o feirante, após o acidente, o motorista do caminhão fugiu sem prestar auxílio às vítimas. “Um cliente que tomava café em uma banca seguiu o caminhão e viu que ele entrou em uma empresa. O homem chegou a anotar a placa e repassou para os policiais que tiveram aqui no local”, disse o feirante.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado porque uma das vítimas ficou presa nas ferragens. Todas as vítimas foram encaminhadas conscientes para o Hospital Pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste.

Amigos dos fuzileiros estiveram no local do acidente e acionaram os peritos do Departamento de Polícia Técnico-científica. Até a publicação desta matéria o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

