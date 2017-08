Acidente com dezenas de carros causa mortes e explosão em estrada de SP

Acidente matou duas pessoas e deixou vários feridos -foto: Divulgação/bombeiros

Um engavetamento que envolveu dezenas de veículos, entre carretas e carros de passeio, na manhã desta quarta-feira (30), matou ao menos duas pessoas na rodovia Carvalho Pinto (SP-70), na altura da cidade de Jacareí (Grande São Paulo).

O acidente aconteceu por volta das 7h40 no km 75 da estrada, no sentido Rio de Janeiro. Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), duas pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas -entre elas, duas vítimas em estado grave foram socorridas pelo helicóptero Águia, da PM. Parte dos sobreviventes foi levada para hospitais de Jacareí e São José dos Campos (96 km de São Paulo).

Carreta

Ainda de acordo com a PRE, o acidente foi provocado após uma carreta carregada de tintas bater contra um caminhão que transportava metais. O choque causou explosão e um incêndio que se alastrou entre os carros que percorriam a estrada logo atrás. Ao todo, 14 carros de passeio, a carreta e o caminhão foram destruídos pelas chamas.

O engavetamento, segundo informações atualizadas do Corpo de Bombeiros, pode ter envolvido ao menos 36 carros.

MORTES

A primeira pessoa achada morta foi encontrada sob o viaduto, onde o engavetamento se formou. Os policiais rodoviários disseram que a vítima estava em um dos carros acidentados, se desesperou e acabou caindo do viaduto a uma altura de quase 30 metros.

Já o segundo corpo foi localizado totalmente carbonizado no interior de um dos veículos que ficou destruído pelo incêndio. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada pelos bombeiros.

Para atender a ocorrência, o Corpo de Bombeiros enviou ao local 15 equipes, que conseguiram controlar as chamas por volta das 9h10.

A rodovia, no sentido Rio, vai ficar completamente interditada ao longo desta quarta (30) para a realização de uma perícia, que avaliará as condições da estrutura do viaduto. Um desvio, no quilômetro 73 da rodovia Dom Pedro, foi implantado para quem precisar passar pelo trecho.

