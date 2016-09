Acidente com carro destrói residência em Parintins

Um veículo modelo Ranger colidiu com uma residência na madrugada desta sexta-feira (30) na rua Maués, bairro de Palmares, Zona Leste de Parintins (369 km distante de Manaus). O impacto da batida destruiu parte do imóvel onde funcionava um comércio.

De acordo com a comerciante, Elizângela da Silva Viana, 35, ela e a família dormiam no momento do acidente. “Acordamos com um grande barulho e a casa tremeu. Por sorte o veículo não entrou no meu quarto, onde estávamos todos, mas a estrutura da minha casa foi fortemente abalada”, declarou.

Ainda segundo Elizangela, o condutor do veículo e o passageiro fugiram do local sem prestar esclarecimentos à proprietária do imóvel. “Eles não tiveram consideração em esclarecer os fatos”, contou, explicando que horas após o acidente recebeu a visita de um médico, proprietário do veículo, que se prontificou em pagar o prejuízo material.

O médico informou, ainda, que o veículo estava alugado. Até o fechamento desta edição o infrator continuava foragido. A polícia tenta identificar o causador do acidente.

Por Tadeu de Souza