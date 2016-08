Acidente: carros se chocam no Kissia e homem fica lesionado

Um homem identificado como Hercules Lima Porto, 48, ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito, na manhã desta sexta-feira (26), por volta das 9h40, na rua das Virola esquina com a rua das Acácias, no conjunto Kissia, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com o cabo Chaves Lima, da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o acidente envolveu um Corsa de placa JWO-5224 e um Kadett de cor vinho, placa JWK-5616.

“O motorista do Corsa estava saindo da rua Virola e bateu na lateral do Kadett, que estava descendo a rua das Acácias. O condutor assumiu que estava errado e disse que vai arcar com todas as despesas”, informou o cabo.

Devido à colisão, a vítima ficou presa nas ferragens e foi retirada com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Em seguida, foi socorrida por uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da cidade.

O condutor do Corsa, um musico de 37 anos, disse que o acidente aconteceu devido um ‘descuido’ seu. “Eu fui o culpado, foi um descuido e quando vi não tinha mais como desviar. Vou pagar todos os prejuízos do carro dele”, falou.

Mesmo com o acordo feito entre os envolvidos no fato, o caso será registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Centro-Oeste da capital.

Por Mara Magalhães