Acidente aéreo: representantes de empresa prestam esclarecimentos

Antônio Macedo de Mendonça, representante do proprietário da aeronave, Daniel Dias Moreno, disse em coletiva realizada na tarde de hoje, no Aeroclube, que o dono do avião não vai dar entrevistas. De acordo com Antônio, Daniel está em “estado de choque”, em uma clínica aqui de Manaus. Mas o representante afirmou que a assessoria vai prestar toda a assistência aos familiares das vítimas.

Mendonça desmentiu informações de que a Tio Táxi Aéreo tinha relação com acidente, disse ainda que essa empresa foi extinta e que a responsável pela aeronave modelo Delta 720 envolvida no acidente é a Morena Viagens. O voo tinha como destino a cidade de Novo Aripuanã, a 229 km de Manaus.

O avião operava com lotação máxima – seis pessoas – além das bagagens. Ainda segundo Mendonça, o piloto era experiente, e já prestado serviços à empresa. Segundo Mendonça, todos eram amigos João Frederico Cruz, ex-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). As vítimas foram Jefferson Janzen, Henrique Tiez Neto, Ruan Lemos, Ana Alice Gomes (7), e João Jerônimo, o comandante.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o cadastro da aeronave está regular e venceria apenas no dia 17 de abril de 2018.

O advogado de Daniel, Jerry Dias, acompanhou a coletiva, mas não deu informações sobre o acidente. Jerry espera receber os relatórios do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) para se posicionar.

A aeronave caiu na manhã desta terça-feira (6) depois de decolar do Aeroclube do Amazonas.

Laize Minelli

Portal Em Tempo