Acesso ao ‘Minha Casa, Minha Vida’ será ampliado

Em reunião em Brasília, o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM), Frank Souza, e representantes da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) se reuniram com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, para pleitear o aumento da renda familiar do programa Minha Casa Minha Vida – Habitação Urbana.

De acordo com o presidente do Sinduscon-AM, a medida pleiteada junto ao Ministério das Cidades visa ao crescimento nas vendas do setor de edificação local. Segundo ele, atualmente, o programa do governo federal oferece condições atrativas para o financiamento de moradias nas áreas urbanas para famílias de baixa renda em valores iniciais de famílias com renda de até R$ 1,8 mil e com valores máximos para famílias com renda de até R$ 6,5 mil.

“Estamos pleiteado o aumento de R$ 6,5 mil para R$ 9 mil. Esse incremento dará subsídios para comprar o imóvel”, disse o presidente do Sinduscon.

Conforme Souza, o setor no Amazonas deve aguardar os investimentos do governo federal, estadual e do município na área da construção pública para impulsionar a esfera econômica. Ele explicou, ainda, que o setor de construção privado deverá trabalhar de forma cautelosa, trabalhando com produtos que estão no estoque.

“É claro, surgem alguns lançamentos, em volumes menores, mas o mercado está em fase de espera, com venda de estoque. Temos produtos em todas as áreas da cidade”, disse Souza.

A grande expectativa, segundo o presidente do Sinduscon, é na área de construção civil do setor público, segundo ele, o setor privado deve manter os seus lançamentos, tanto na área residencial horizontal, como vertical, em escala menor. Em relação ao mesmo período do ano anterior, o presidente do Sinduscon explicou que o setor de construção civil manteve as vendas equilibradas.

Souza, disse, ainda que a possibilidade de crédito é que regula o mercado do setor industrial e a expectativa é que na próxima segunda-feira (6) seja dado o aumento da renda familiar de aquisição em imóveis do programa Minha Casa Minha Vida para R$ 9 mil.

O presidente informou que outra pauta que deve ser discutida junto ao ministro das Cidades é a possibilidade do aumento do valor dos empreendimentos no Amazonas. “Temos que trabalhar abaixo do custo, que fica apertado e não dá para vender o produto”, disse.

O representante do setor da construção civil disse que o governo federal anunciou em sua meta, para 2017, a contratação de 600 mil unidades residenciais no Brasil, isso em todas as faixas, que remete a famílias com renda que vai de R$ 1,8 mil até os de renda familiar de R$ 6,5 mil. “Certamente, Manaus vai pegar algumas dessas frentes para executar”, explicou.

Contratações

Sobre contratações na área de construção civil, o presidente do Sinduscon explicou que espera o pacote do governo do Estado e do município para surgir novas vagas. Já no setor privado, ele explicou que os empresários estão trabalhando de forma cautelosa. “A grande expectativa é que o governo federal amplie o programa Minha Casa Minha Vida, com o aumento da renda familiar e quanto ao valor da unidade, pois trará uma melhora tanto na produção de novas unidades quanto na venda do estoque de vendas de serviços”, disse Frank Souza.