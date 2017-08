Acerto de contas: homem é morto com três tiros dentro de casa na Zona Leste

A polícia acredita que o crime seja um acerto de contas – Divulgação

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (8), dentro da residência em que morava, localizada na rua Turquesa, conjunto Nova Conquista, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. O autor dos disparos fugiu sem ser identificado.

De acordo com policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem foi alvejado com três tiros e morreu antes da chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Leia também:‘Zulu’ é morto a tiros no Viver Melhor e Polícia suspeita de acerto de contas por tráfico

Ainda segundo policiais, em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi constatada a existência de processos em nome do envolvido. Segundos os registros, o homem respondia por envolvido em roubo e furto.

O crime está sendo investigado como um possível acerto de contas, segundo informou um policial.

Bruna Chagas

EM TEMPO

Leia mais:

Acerto de contas: dupla suspeita de tráfico é morta a tiros na Compensa

Irmãos sofrem duplo homicídio no São José e polícia acredita em ‘acerto de contas’

Comerciante é vítima de acerto de contas na Cidade de Deus