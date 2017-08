Acenda a fogueira: 10 bairros de Manaus terão festival folclórico no fim de semana

Festival Folclórico em Manaus -foto: EM TEMPO

O Fim de semana será de festas em várias áreas de Manaus. Além do 61º Festival Folclórico do Amazonas, no Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste, mais dez bairros realizarão seus festivais de sexta-feira, 4/8, a domingo, 6/8. Os eventos contam com o apoio da Fundação Municipal de Cultural, Turismo e Eventos (Manauscult).

Os moradores do Petrópolis, na zona Sul, já estão na 18ª edição do festival e terão uma programação com quadrilhas, cirandas, dança urbana e funk. Os shows musicais ficam por conta da cantora Jéssica Araújo, nesta sexta-feira, e da banda ‘Exala Samba’, encerrando o festival no domingo.

Além do Petrópolis, os bairros Colônia Antônio Aleixo, Lírio do Vale, São Francisco, Redenção, Coroado, Cidade Nova, entre outros, também terão festas.

Programação:

9º FESTIVAL FOLCLÓRICO DA COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO

04/08 a 06/08 – (Sexta, sábado e domingo)

Das 19h às 0h

Campo do Padeiro, Rua Nova Esperança – Bairro Colônia Antônio Aleixo

FESTIVAL DE RUA DO LAS VEGAS

04/08 – (Sexta)

Das 14h às 0h

Rua Santo Agostinho com a Rua Barroso – Coroado III

ARRAIAL DA QUADRA DO NÚCLEO 2

04/08 a 06/08 – (Sexta, sábado e domingo)

Das 18h às 0h

Rua Arara, S/N, Núcleo 2, Bairro Cidade Nova 2 – Prox. a passagem de nível entre a Av. Governador José Lindoso (Av. das Torres) e Av. Timbiras

FESTIVAL FOLCLÓRICO DO GULV-I GRUPOS UNIDOS LÍRIO DO VALE

04/08 a 06/08 – (Sexta, sábado e domingo)

Das 16h às 22h

Rua General Figueiredo, fundos com 15 de Maio – Bairro Lírio Do Vale

MINI FESTIVAL FOLCLÓRICO ANARRIÊ NA GOIÂNIA

04/08 a 06/08 – (Sexta, sábado e domingo)

Das 18h às 0h

Rua Goiânia, esquina com a Rua 11- Comunidade Santa Bárbara – Bairro Redenção

FESTIVAL FOLCLÓRICO DOS FURA OLHO

05/08 – (Sábado)

Das 20h às 0h

Rua Joaquim Ribeiro, Bairro de São Francisco

18º FESTIVAL FOLCLÓRICO DA PRAÇA FURTADO

04/08 a 06/08 – (Sexta, sábado e domingo)

Das 19h às 0h

Rua Raul Antony Nº 33 – Bairro de Petrópolis

XXX FESTIVAL FOLCLÓRICO NO CAMPO DE FUTEBOL O HILÉIA

04/08 a 06/08 – (Sexta, sábado e domingo)

Das 19h às 0h

Rua Acopiara (Antiga Rua 19) S/N, Conjunto Hiléia – Bairro Redenção

21º FESTIVAL FOLCLÓRICO DA COMUNIDADE OSVALDO FROTA

04/08 a 06/08 – (Sexta, sábado e domingo)

Das 19h às 0h

Praça do Osvaldo Frota – Av. S com a Avenida G – Conjunto Renato Souza Pinto II

FESTIVAL DO SÃO FRANCISCO

04/08 a 06/08 – (Sexta, sábado e domingo)

Das 19h às 23h

Rua Walter Zuane – Bairro São Francisco, Prox. ao Posto de Vistoria do Detran

EM TEMPO, com informações da assessoria.

Leia mais:

Festival Folclórico do AM terá feira gastronômica com comidas típicas

Início do Festival Folclórico do Amazonas é adiado para 4 de agosto

Onde tem arraial em Manaus? Confira a temporada de festas juninas e julinas