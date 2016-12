Ação solidária celebra Natal de idosos

Vinte e sete idosos da Casa São Vicente de Paulo, localizada no bairro São Raimundo, participaram de uma ação solidária promovida pela Unimed Manaus, na manhã desta quarta-feira (21).

A iniciativa teve como objetivo proporcionar aos colaboradores da rede de assistência médica a participação em uma celebração voltada para o verdadeiro sentido do Natal, com solidariedade e amor ao próximo. Intitulada “Papai Noel existe? Só Depende de Você!”, a atividade contou com a presença do personagem do bom velhinho, além de música e um lanche para os idosos do lar.

“É um dever nosso estimular a solidariedade, seja para ajudar um colega de trabalho, um familiar ou até mesmo um desconhecido. E hoje estamos aqui para proporcionar um final de ano mais alegre aos idosos”, disse a conselheira administrativa da Unimed Manaus, Lenia Lemos, que destaca que a empresa possui diversas ações sociais que buscam envolver todos os públicos da rede de assistência médica.

Todos os funcionários da Unimed Manaus tiveram a oportunidade de “adotar” um idoso e transformar em realidade o presente que ele gostaria de ganhar. Entre os desejos dos moradores da Casa São Vicente de Paulo estavam roupas, objetos de decoração e eletrodomésticos, dentre outros.

Com “70 anos e tal”, dona Ormiza Batista da Costa relatava, enquanto abria o seu presente de Natal, o quanto as ações de solidariedade são importantes para os internos do lar. “Ficamos muito honrados sempre que recebemos visitas. Adoramos conversar e festejar, principalmente no Natal, né? Uma data tão linda e feliz”, disse a idosa sorridente, moradora da Casa São Vicente de Paulo há 10 anos.

Emocionado com a festa promovida pela campanha, seu Raimundo Claudiano de Souza, de 81 anos, mais conhecido como Claudiano, lembrou-se da época em que ajudou a fundar a Casa e contou com orgulho que é hoje o vicentino mais antigo da capital amazonense. “Moro aqui há apenas um ano, mas antes disso durante 50 anos trabalhei aqui ajudando nas campanhas para arrecadar doações”, disse.

Segundo a diretora da Casa São Vicente de Paulo, Adlise de Almeida Araújo, ações como essa ajudam a proporcionar melhor qualidade de vida para os idosos que vivem na instituição. “Nós, que trabalhamos diretamente com eles, sabemos da história e da realidade de cada um, e o quanto é importante para eles receberem toda essa atenção de quem visita o lar”, disse a gestora.

Com informações da assessoria