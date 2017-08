Ação social vai contemplar moradores de rua no Centro de Manaus

A ação conjunta é para pessoas em situação de rua do centro da cidade – Fotos: Michael Dantas

Em alusão ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, celebrado neste sábado (19), a Prefeitura de Manaus por meio das Secretarias Municipais da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) e Saúde (Semsa), estará realizando uma ação conjunta em prol das pessoas em situação de rua do centro da cidade.

A ação será realizada em dois dias, nesta sexta-feira (18) com diversos serviços acessíveis como: viabilização de documentação básica (RG, CPF, Certidão de Nascimento), Cadastro Único (CadÚnico), atendimento ambulatorial, orientação de saúde bucal, higienização e corte de cabelo, a partir das 17h, nas proximidades do Colégio Amazonense D. Pedro II (Estadual), na avenida 7 de Setembro, Centro.

No sábado (19), um culto ecumênico abrirá as ações do dia alusivo à data, com apresentação gospel e ações de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), na praça dos Remédios, localizada na rua Miranda Leão, s/n°, Centro.

Já na segunda-feira, 21/8, o Centro de Referência Especializado para Pessoa em Situação de Rua (Centro POP) estará realizando atividades com exposição de trabalhos feitos por usuários atendidos pela instituição, além de palestras voltadas aos direitos sociais do cidadão.

De acordo com a Diretora do Departamento de Proteção Social Especial (DPSE) da Semmasdh, Fabianne Cristina, a ação é de fundamental importância para que esses indivíduos deixem de ser invisíveis na sociedade e passem a ser cidadãos de direitos.

“As áreas escolhidas tem um grande índice de pessoas em situação de rua. Essa ação tem o objetivo de proporcionar a essas pessoas um momento de interação e, de integração pautados na garantia de direitos, além de sensibilizar a população quanto a necessidade de combater a violência e a discriminação desses indivíduos”, explicou.

Dentre os parceiros intersetoriais que participarão da ação estão a Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Marinha do Brasil e as OSCs Pequeno Nazareno, Nova Aliança e Braços Abertos e Desafio Jovem.

Abordagem Social

Quando se trata de população em situação de rua, a abordagem e o acolhimento são de fundamental importância para a produção do cuidado, tendo em vista, que esse grupo social é historicamente marcado por um processo de exclusão dos serviços de saúde.

Segundo a assistente social, Mirna Vasconcelos, que há 16 anos trabalha como educadora social no Serviço Especializado em Abordagem Social da Semmasdh, o primeiro passo para se trabalhar com as pessoas em situação de rua é criar vínculos afetivos.

“Essas pessoas que estão nas ruas já perderam seus vínculos afetivos devido a várias situações sociais, nosso objetivo quanto profissionais é fazer com que eles encontrem novamente essa vontade de viver. Esse é um trabalho árduo e a longo prazo, que realizamos durante todo o ano, pois, grande parte desse público tem o envolvimento com a dependência química, sendo que trabalhar com essa questão exige dedicação”, pontuou.

A assistente social contou, também, que após conquistar vínculos com esses indivíduos que vivem à margem da sociedade é possível ouvir relatos de suas histórias de vida.

“Quando entendemos as razões para tal situação realizamos o encaminhamento necessário para a rede de atendimento socioassistencial como o Centro POP e o Caps (Centro de Apoio Psicossocial) se assim ele quiser, pois o tempo de procurar ajuda é dele e não podemos obriga- los”, frisou Mirna.

Atendimentos

No primeiro semestre deste ano, foram atendidos 297 usuários no Centro POP, haja vista, que 206 continuam em atendimento diário na instituição gerida pela Semmaasdh fazendo refeições, higienização e guarda volumes.

O Centro POP é um serviço especializado para a população em situação de rua, com funcionamento em unidade específica que se destina a acolhida de pessoas adultas, idosos e pessoas com deficiência que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência.

O espaço visa assegurar atendimento e atividades para o desenvolvimento de sociabilidade, fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares, bem como, construção de novos projetos de vida desses usuários.

Para acionar o Serviço Especializado em Abordagem Social da Semmasdh a população deve entrar em contato pelos seguintes canais de comunicação: 0800 092 1407 e 0800 092 6644.

Com informações da assessoria

