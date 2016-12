Ação social distribui alimentos e brinquedos em comunidade carente

Moradores da comunidade “Favelinha”, localizada no bairro Joao Paulo, Zona Leste de Manaus, foram presenteados com alimentos e brinquedos em ação social promovida pelo secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Luis Neto. A ação aconteceu na tarde deste sábado (24).

Os brinquedos foram doados pelo secretário e os alimentos foram arrecadados no Mr. Cage 25 – edição especial de Natal, realizado na quinta-feira (22), no ginásio Ninimberg Guerra, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

Durante a distribuição das cestas básicas, o secretário ficou feliz em poder colaborar com as famílias carentes. “Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, pois através do esporte que faço e do meu trabalho pude adentrar outras casas e outra comunidade, sem me conhecerem, sem nunca ter pisado lá, apenas por ver a necessidade daquele povo. Meu objetivo foi promover um natal diferente para essas famílias que se encontram em dificuldades por falta de renda. Eu estava fantasiado de papai Noel e não fui reconhecido, porque eu não queria me promover, mas promover a dignidade e solidariedade para aquela comunidade”, disse Luis Neto.

O empresário Samir Nadaf, dono do Mr. Cage, ficou feliz em poder contribuir com essa ação. “Muito feliz em fazer parte deste momento de paz, amor, solidariedade e irmandade ao próximo. O secretário da Semjel, Luis Neto, está de parabéns pelo excelente trabalho, promovendo o esporte e ajudando famílias”, disse Samir.

A dona de casa Maria das Graças ficou muito contente e emocionada com a iniciativa da equipe, que deixou toda a comunidade com um sorriso no rosto. “Acho muito bonito o que eles estão fazendo, porque aqui tem muitas pessoas que precisam. A minha filha não ia ganhar presente este ano, mas agora está aqui, ela ganhou e o brinquedo dela está garantido”, explicou.

Raimunda Silva também ficou muito contente com a cesta básica que recebeu. Desempregada, ela lamentou não ter condições financeiras para comprar alimentos para fazer a ceia de Natal para a família. “É uma maravilha o que aconteceu hoje, porque eu não tenho condições de fazer compras e recebi esta cesta, vou poder fazer uma ceia para minha família. Todos ficamos alegres e felizes, é emocionante”, relatou.

Portal EM TEMPO

Com informações da assessoria