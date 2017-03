Ação itinerante atrai mais de 2 mil pessoas no Japiim

Mais de duas mil pessoas foram atendidas durante a primeira ação itinerante de 2017 do governo do Estado em Manaus. Sob a coordenação da Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), a ação ocorreu na Escola Estadual Ondina de Paula, no bairro Japiim, Zona Sul, na manhã deste sábado (25).

Na ocasião, foram ofertados diversos serviços à população, como a emissão de documentos, atendimento médico, odontológico, jurídico e de embelezamento, em um trabalho que envolveu 100 pessoas.

De acordo com o secretário estadual do Trabalho, Breno Ortiz, a ideia é intensificar esse tipo de ação nos bairros da capital e também no interior do Estado, como já ocorreu em Autazes, no dia 3 de março, quando quase cinco mil pessoas foram atendidas durante uma ação em alusão ao aniversário do município.

“Existe uma grande demanda reprimida tanto na capital quanto no interior. Nossa intenção com essas ações é aproximar os serviços do Estado do cidadão. Nós sabemos que existem muitas dificuldades durante a semana para que eles consigam acessar esses serviços, seja pela falta de tempo, distância ou o próprio desconhecimento de onde esses serviços são oferecidos”, destacou Breno Ortiz.

Novas iniciativas

Segundo o titular da Setrab, a próxima grande ação nesse sentido na capital está programada para acontecer no final do mês de abril ou logo no início de maio, em razão das comemorações do Dia do Trabalhador. O local ainda está sendo definido.

No interior, os próximos municípios que irão receber a ação itinerante do Governo do Estado serão Manacapuru, Itacoatiara e Coari. Esses municípios também serão os primeiros contemplados com a inauguração de postos padrão do SINE Amazonas, como adiantou o secretário.

Parcerias

Na ação deste sábado, todo o leque de serviços oferecidos pelo SINE Amazonas (emissão de Carteira de Trabalho, entrada no seguro-desemprego e cadastro de emprego) foi oferecido à população. Além disso, os demais órgãos parceiros ficaram responsáveis pela emissão de Certidão de Nascimento, RG e CPF.

A Marinha e o Instituto Ingrid levaram profissionais da área da saúde para atender os interessados. A Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Estado (TJA-AM) e a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Amazonas (OAB-AM) também se fizeram presentes durante a ação no Japiim, cujos festejos pelo aniversário do bairro estão programados para acontecer no próximo fim de semana.

“Trata-se de uma questão prioritária. Temos que levar os nossos serviços mais próximos da população. Tudo o que oferecemos na área da saúde diz respeito à prevenção, o que ajuda também a desafogar as outras instituições de saúde”, destacou a presidente do Instituto Ingrid, Rosário da Silva.

População

Um dos primeiros da fila foi Robson Gil, 37 anos, que levou os dois filhos adolescentes para tirar a Carteira de Trabalho. Morador do bairro do São José, na zona leste de Manaus, ele soube da ação por meio das redes sociais e decidiu levar a filha Raquel Souza, 14, e Herison Souza, 16, para ter acesso ao documento. “Nós temos um parque de diversões infantil e eles já me ajudam no trabalho. Vim trazê-los para tirar a Carteira de Trabalho para deixá-los regulamentados logo”, explicou o comerciante.

Outra que soube da ação por meio das redes sociais foi Gardenia dos Santos Silva, 34, que foi em busca de cadastro de emprego. Desempregada há cerca de três meses, ela acordou com a esperança de encontrar alguma colocação em sua área de atuação. Ex-trabalhadora do Distrito Industrial, onde atuou na área de produção, ela fez um curso de segurança para abrir as possibilidades de encontrar um emprego.

Com informações da assessoria