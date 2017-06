Ação integrada prende ‘Filé’, principal suspeito de homicídio do PM Portilho

O principal envolvido na morte do soldado da Polícia Militar Paulo Sérgio da Silva Portilho foi preso em uma ação coordenada entre a Divisão de Inteligência e Captura (Dicap) de Roraima, Polícia Federal, Polícia Militar e Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) do Amazonas.

Bruno Medeiros Mota, o “Filé”, é suspeito de ser o mandante do homicídio de Portilho, que foi morto em uma invasão no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Bruno estava foragido e foi encontrado pelos órgãos de segurança no município de Caracaraí, em Roraima.

Um dos investigadores envolvidos na operação, Denys Cardoso, da DEHS, disse que o suspeito foi encontrado depois de denúncias anônimas. “Nós já monitorávamos aquela região porque o Bruno é natural de Roraima e tem família por lá. Trabalhamos de forma integrada com os órgão de segurança de Roraima e conseguimos prender o suspeito”, concluiu.

A Polícia deve divulgar mais informações sobre a prisão de Bruno nas próximas horas.

