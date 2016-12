Ação integrada desarticula invasão em área de proteção ambiental

O Gabinete de Gestão Integrada (GGI), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), desarticulou uma invasão na manhã desta terça-feira (13). O local é particular e fica em uma área de proteção permanente no bairro União da Vitória, na Zona Norte da cidade.

Pelo menos 70 barracos – fixados no local desde agosto deste ano – foram derrubados durante a ação de reintegração, cujo mandado foi expedido pelo juiz Rogério Costa, da 19ª Vara Cível.

“Foi uma reintegração pacífica. Registramos apenas alguns eventos isoladas. Eles foram notificados duas vezes, no mês de novembro e ontem. São pessoas que já têm casas pelas proximidades, mas que estavam tentando um pedaço de terra aqui nesse terreno”, disse Zandra Ribeiro, do GGI, que coordenou a desocupação.

Segundo populares, aproximadamente, 150 famílias moravam no local e, bastante revoltados com a situação, ameaçaram atear fogo na casa do dono do terreno, que não teve o nome revelado. Ainda de acordo com eles, a notificação dizia que eles tinham até o final da noite de hoje para deixarem o local com seus pertences.

“Hoje pela manhã, tipo umas 5h, a polícia começou a invadir os barracos, expulsando os moradores. Depois os tratores começaram a derrubar os barracos. Uma que estava fechada porque o dono estava trabalhando, foi derrubada com tudo dentro. Quando a polícia sair daqui, nós vamos é colocar fogo na casa dele”, ameaçou a manicure Milena Freitas, 18.

Participaram da ação, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE- AM), Choque, Força Tática, Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Eletrobrás Distribuição Amazonas.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO