Ação no Amazonas Shopping vai ajudar clientes na declaração do IR 2017

No período de 31 de março a 2 de abril, as pessoas que precisarem esclarecer dúvidas quanto ao preenchimento correto da declaração do Imposto de Renda Pessoas Físicas 2017 poderão receber orientações profissionais participando da campanha ‘Declare Certo’, que acontecerá no Amazonas Shopping, Zona Centro-Sul.

A ação é uma parceria entre o centro comercial e o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Amazonas (Sescon-AM), com atendimento gratuito a todos que comparecerem.

Conforme a presidente do Sescon-AM, Cristina Gonzaga, equipes de empresários contábeis vão se revezar durante o fim de semana em um stand instalado no segundo piso, no corredor da nova expansão, entre as lojas C&A e Livraria Leitura. Na sexta-feira (31) e no sábado (1º), o atendimento será de 10h às 22h, já no domingo (2), as informações podem ser obtidas das 14h às 22h.

“Nós não iremos preencher a declaração para o contribuinte. Vamos orientá-lo e sanar todas as suas dúvidas referentes ao Imposto de Renda. O Amazonas Shopping dá exemplo de cidadania ao ceder seu espaço para uma atividade social importante. Tenho certeza de que, por conta do alto fluxo de visitantes, a nossa campanha será um sucesso”, enfatiza Cristina.

Segundo dados da Receita Federal no Amazonas, até o último dia 14, 46.448 contribuintes já haviam entregue a declaração no Estado, mas são esperado 318.900 mil no total. O prazo de entrega das declarações do Imposto de Renda segue até o dia 28 de abril.

Estão obrigados a prestar contas com o ‘Leão’ todos os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70. Além destes, os que tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com valor maior que R$ 40 mil; obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas.

A RF lembra que a multa para quem não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74, correspondendo a 20% do imposto devido.

Com informações da assessoria