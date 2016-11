Ação de resgate da Santa Casa em Manaus aguarda apreciação

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o governo do Estado ainda não receberam nenhuma notificação da 1º Vara Federal solicitando a elaboração e a execução de um plano de ações emergenciais para evitar a ruína e o desabamento do prédio da Santa Casa de Misericórdia, no Centro de Manaus. A ação cautelar de número 0016823-28.2016.4.01.3200, ingressada pelo Ministério Público Federal no Amazonas (MPF/AM) no dia 25 de outubro, ainda está sob análise da juíza Jaiza Maria Pinto Fraxe.

Além da solicitação de um plano emergencial a ação do MPF pede que o governo do Estado restabeleça o serviço de vigilância e segurança patrimonial, suspenso desde o último dia 3 de agosto deste ano. Fechado há 12 anos, o prédio construído em 1880 vem sofrendo com a deterioração pelo tempo e pela ação de vândalos, correndo perigo de dano irreparável ao bem tombado, com risco de desabamento, o que se agravou com a retirada da empresa de segurança do local.

Uma recomendação expedida pelo MPF/AM, em maio de 2014, propôs a adoção de ações pelo Iphan e pelo governo do Estado do Amazonas para restauração e conservação do prédio histórico, o que não foi atendida e levou o órgão a recorrer à Justiça.

O MPF pede à Justiça que o plano de ações emergenciais, incluindo cronograma de execução, seja apresentado em no máximo dez dias, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, a incidir sobre o patrimônio pessoal da Superintendente do Iphan, no Amazonas, em caso de descumprimento.

Preservação

De acordo com o procurador da República Rafael da Silva Rocha, autor da ação cautelar, o pedido à Justiça em caráter de urgência, tem como objetivo afastar perigo iminente de dano grave e irreparável ao patrimônio histórico. “Vale ressaltar, ainda, que a medida se preocupa em resguardar os interesses do erário estadual. Evidentemente, quanto maior a depredação do patrimônio, maior será o volume de recursos públicos destinados à recuperação do bem”, disse.

Na ação, o procurador da República afirma que a responsabilidade em garantir a preservação do imóvel tombado e todo o acervo que abriga cabe ao governo do Estado, já que, em outubro de 2014, declarou a utilidade pública do imóvel onde está sediada a Santa Casa de Misericórdia para fins de desapropriação, por meio do decreto 35.301/2014.

A ação cita ainda o reconhecimento pela própria Secretaria de Cultura do Amazonas do valor histórico e cultural da Santa Casa de Misericórdia de Manaus.